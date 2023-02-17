مصرع شاب أسفل عجلات سيارة نقل بالمنوفية.. والتحفظ على السائق

شهد مركز السادات بمحافظة المنوفية، مصرع شاب أسفل عجلات سيارة نقل على الطريق الإقليمي «كفر داوود - السادات»، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وجرى نقله إلى المستشفى وتبين وفاته، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

مصرع شاب أسفل عجلات سيارة في السادات

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن المتوفى شاب يدعى «ب.ع» 25 سنة، ولقي مصرعه أسفل عجلات سيارة كان يقوم صاحبها بالرجوع إلى الخلف فصدم الشاب دون أن يراه، وفق رواية السائق الذي تم التحفظ عليه، ويدعى «ا.ح»، 37 سنة، وتم تحرير محضر رقم 4185 جنح مركز السادات.

إخطار بمصرع شاب في حادث

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات سيارة نقل على الطريق الإقليمي كفر داوود السادات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.