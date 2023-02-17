«الأوقاف» تفتتح 17 مسجدا اليوم.. اعرف الأماكن

تبدأ اليوم وزارة الأوقاف في افتتاح عدد من المساجد الجديدة في بعض المحافظات والمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المساجد التي يتم افتتاحها اليوم إلى 17، منها 14 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة وتطوير، وبهذا يكون إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف منذ يوم 1 / 7 / 2022 حتى اليوم 685.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد التي تفتتحها وزارة الأوقاف اليوم، فهي:

- مديرية أوقاف الشرقية:

1. الرحمن – مختار بك - ههيا.

- مديرية أوقاف الجيزة:

2. الرحمة - قرية أبو غالب - منشأة القناطر.

- مديرية أوقاف دمياط:

3. النصر - فارسكور.

4. خارج الثلاثين – البصارطة.

- مديرية أوقاف المنوفية:

5. الرضا والنور – جزيرة دلهمو – أشمون.

- مديرية أوقاف كفر الشيخ:

6. النور - أبو غنيمة – سيدي سالم.

7. التوحيد «عبد الوهاب كمون» المندورة – دسوق بحري.

- مديرية أوقاف البحيرة:

8. فرج مجاور- قمحة – مركز الدلنجات.

9. القبلي جزاير عيسى - الدلنجات.

10. الرحمة الجارحي – حي شرق المدينة - وادي النطرون.

11. عزبة جابر البحرية – أبو وافية الكبرى – مركز الدلنجات.

- مديرية أوقاف جنوب سيناء:

12. سهل القاع – طور سيناء.

- مديرية أوقاف الغربية:

32. مساكن العجيزى- طنطا.

مديرية أوقاف أسوان:

43. الواحد الأحد – العتمور مستجد - المنشية

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، وصل عددها إلى 3 وهي:

- مديرية أوقاف البحيرة:

1. الرحمة العوجا- قرية العوجا – دمنهور غرب.

- مديرية أوقاف الجيزة:

2. حبيشي – القراطيين - أوسيم.

- مديرية أوقاف جنوب سيناء:

3. السيدة نفيسة – الدبيل – رأس سدر.