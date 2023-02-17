تعرف على الفرق بين الطعن بالاستئناف والنقض.. قانوني يوضح

يحتوي القانون على العديد من المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح وفهم ويتساءل العديد من المواطنين لمعرفة معناها ومدلولها، وتسعى «الوطن» لنشر الثقافة القانونية ونرصد لكم في السطور التالية الفرق بين الطعن بالنقض والاستئناف.

الفرق بين النقض والاستئناف

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن النقض والاستئناف إحدى وسائل الطعن في الأحكام ولكن هناك فروقا شاسعة بينهما، فالاستئناف لا يكون إلا طعن على حكم محكمة أول درجة سواء كان الحكم جنائيا أو مدنيا، أما النقض فيكون طعنا على محاكم الدرجة الواحدة مثل محاكم الجنايات أو على أحكام محاكم الاستئناف.

الاستئناف يكون لطلب وقف حكم أول درجة

وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستئناف يكون في أغلب الحالات يوقف تنفيذ الحكم المستأنف عليه، إلا ما استثنى منه القانون بنص خاص مثل جرائم السرقة أو قضايا النفقات وغيرها، وأشار إلى أن النقض طريق غير عادي للطعن بالأحكام لا يوقف التنفيذ للحكم المطعون عليه، ولكن حينما تقرر محكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم يكون بطلب من مقيم الطعن وهو أمر جوازي لمحكمة النقض.

أما الاستئناف يكون غالباً في قضايا الأسرة وتتراوح مدة الاستئناف من 10 إلى 40 يوما حسب القضية، أما إذا كانت جنائي أو مدني فإن مدة الطعن بالنقض تكون 60 يوما وهناك اختلافات جوهرية في تشكيل كل من محكمة النقض، أما محاكم الاستئناف التي تشكل من 3 قضاة فقط، فالنقض يكون على أحكام الاستئناف ولكن لا يوجد استئناف على النقض فمحكمة النقض هي آخر مرحلة في طرق الطعن.