وصول المعدات الكهروميكانيكية لتشغيل مجزر فاقوس بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وصول المعدات الكهروميكانيكية لتشغيل مجزر فاقوس

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، وصول المعدات الكهروميكانيكية لتشغيل مجزر فاقوس استعدادا للانتهاء من تطويره وتحويله لمجزر نصف آلي، وتوفير لحوم حمراء أمنة ذات قياسات صحية جيدة، وهو من المجازر الجاري تطويرها بمراكز المحافظة (الزقازيق - ديرب نجم - فاقوس - أبو كبير).

تطوير المجازر بالشرقية في إطار خطة الدولة

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن تطوير وإحلال وتجديد المجازر بالمحافظة يتم من خال إنشاءات وأجهزة ومعدات بمواصفات ومقاييس عالمية، وبإشراف متواصل منه، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري مع الجهاز التنفيذي للتعمير.

ويأتي تطوير المجازر بالشرقية في إطار خطة الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان»، والذي يأتي في الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى لتطوير المجازر الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء.

وأضاف مدير المديرية أنه رافق كلا من المهندس المشرف على الإحلال والتجديد و من المديرية ( مدير إدارة الإرشاد و أخصائي التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ) و من إدارة فاقوس البيطرية ( مدير الإدارة و رئيس قسم الصحة العامة و رئيس قسم رعاية الحيوان ) وأوصى بالعديد من التعديلات والتوصيات والعمل على تنفيذها بأسرع وقت لإستكمال التجديد والتطوير في الموعد المحدد على أكمل وجه .