عقوبة تزييف الآثار بقصد الاحتيال.. حبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون حماية الآثار يُجرم مسألة تزييف قطع الآثار، خاصة إذا كانت بهدف النصب والاحتيال، مؤكدا أن القانون قضى بعقوبات صارمة ضد كل من يقوم بهذه الجريمة.

وأوضح الحديدي أنه وفقا لما ورد في قانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مادة (43)، يتم معاقبة كل من يقوم بتزييف قطع الآثار بهدف النصب، بالحبس والغرامة، حيث لا تقل مدة الحبس عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، أما عن الغرامة، فأوضح أنها لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

تزييف الآثار

ولفت الحديدي إلى ما ورد في نص المادة 43 من قانون حماية الآثار: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية».

وعن الأفعال التي تحددها تلك المادة، أكد أنها تتضمن نقل إحدى القطع الأثرية المملوكة للدولة دون إذن كتابي، أو أن يتم تحويل المباني والأراضي الأثرية أو حتى أجزاء منها لمساكن أو حظائر أو غيره من الإشغالات، والحالة الأخيرة هي أن يتم تزييف الآثار بهدف النصب والاحتيال.