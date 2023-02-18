اعترافات تاجر عملة في الموسكي بالقاهرة: «عملت الكشك زي المصرف»

خلال خضوعه إلى جلسة تحقيق مكثفة أمام النيابة العامة، أدلى المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في دائرة قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، باعترافات تفصيلية حول تجارته غير المشروعة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بأنه اتخذ من الكشك الذي يمتلكه ستارًا لإخفاء تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي، وأنه يغير عملات أجنبية ومحلية بهدف الحصول على مبالغ مالية كثيرة، مشيرًا «عملت الكشك زي المصرف لكن في الخفاء».

بلاغ ضد التاجر

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الموسكي، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في العملات الأجنبية والمحلية، بالكشك محل عمله.

التحريات

وبعد عمل التحريات وجمع المعلومات، من قبل رجال مباحث قسم شرطة الموسكي، تبين أن «صاحب كشك، كائن بدائرة القسم»، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتغيير العملات، متخذًا من الكشك محل عمله وكرًا لمزاولة نشاطه في الخفاء.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليه، أثناء تواجده في الكشك محل عمله متلبسًا بحيازته «مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية، وهاتف محمول»، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.