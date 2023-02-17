أقل فائدة على قروض شراء السيارة في 3 بنوك حكومية

تمثل القروض أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين، إذ تمكنهم من الحصول على ما يرغبون في شرائه من السلع التي يحتاجونها، ومنها السيارة الخاصة.

قرض شخصي لشراء سيارة خاصة

وتقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مميزات وتسهيلات عديدة للعملاء، في حالة الرغبة في الحصول على قرض شخصي لشراء سيارة خاصة.

أقل فائدة على قرض السيارة

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، أقل فائدة على فترة سداد لقرض السيارة الشخصي في 3 بنوك حكومية، وهي «بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان»، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

قرض السيارة من المصرف المتحد

- نوع التمويل: سيارة ملاكي.

- الفائدة على القرض: تصل إلى 13%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمان للحصول على القرض: تحويل الراتب.

- مدة القرض: تصل إلى 6 سنوات.

- قيمة القرض: من 100 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

- المقدم: 10%.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

- نوع التمويل: سيارة ملاكي.

- نوع السيارة: جديدة.

- الفائدة على القرض: تصل إلى 14.5 - 16.5%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمان للحصول على القرض: تحويل الراتب.

- مدة القرض: تصل إلى 8 سنوات.

- قيمة القرض: من 150 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

- المقدم: 25%.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

- نوع التمويل: سيارة ملاكي.

- الفائدة على القرض: تصل إلى 14 - 19.5%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمان للحصول على القرض: تحويل الراتب.

- مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

- قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه.