تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة اليوم السبت، بلغ 8 سفن، وسجل حجم التداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 651 شاحنة و24 سيارة.

حركة تداول الصادارات والواردات

وأوضح بيان الهيئة، أنّ حركة تداول الواردات سجلت 5000 طن بضائع، 340 شاحنة و17 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 311 شاحنة و7 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين أمل ودليلة

وذكر البيان، أنّ ميناء سفاجا، شهد اليوم، استقبال السفينتين أمل و دليلة فيما يشهد مغادرة ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون إكسبريس وHongxin ocean .

وتابع البيان أن ميناء نويبع، شهد اليوم، تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة، 285 شاحنة، حيث استقبل اليوم، السفينة سينا بينما تغادر السفينتان أيلة وبريدج، وشهد بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث أيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1390 راكبًا.