الفنان جورج خباز يعلن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد «جايي الأيام»

كشف الفنان جورج خباز، عن تفاصيل الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «جايي الأيام»، الذي يطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه الخاص على «إنستجرام».

وقال الفنان جورج خباز في الفيديو الذي شاركه مع جمهوره: «في 4 و5 آزار (مارس) هنكون في مهرجان البستان بحفل موسيقي بعنوان جايي الأيام، وهي حفلة موسيقية من كلماتي وألحاني، وغناء لينا فرح».

تفاصيل ألبوم جورج خباز

وتابع الفنان جورج خباز: «توزيع لوكاس صقر مع أكثر من 20 موسيقي من أهم الموسيقيين في لبنان، وجايي الأيام هو ألبوم بقالنا 4 سنين بنشتغل عليه، سجلنا جزء منه في ألمانيا، وجزء في رومانيا، وجزء في لبنان، وسنطلقه خلال أحد أهم المهرجانات في الشرق الأوسط، مهرجان البستان».

يذكر أن الفنان جورج خباز كان قد عرض له مؤخرا مسلسل بعنوان «براندو الشرق» الذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أمل عرفة وزينة مكي وفؤاد يمين وإيلي متري.