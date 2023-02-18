ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 25 مليون جنيه في القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، شخصين لهما معلومات جنائيةـ مقيمان بالقاهرة، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.

وبينت التحريات محاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء (الوحدات السكنية - السيارات والدراجات النارية - المشغولات الذهبية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت الممتلكات بـ25 مليون جنيه.