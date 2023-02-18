رفع 680 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة في 7 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها، وبشكل يليق بها، ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 680 طن مخالفات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع وإزالة 680 طن مخلفات وقمامة من أماكن التجميع والحاويات بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية وذلك بمراكز أبنوب والفتح وأبوتيج وصدفا والقوصية وديروط والبداري خلال حملات نظافة تم تنظيمها على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

7 مراكز بالمحافظة

ولفت المحافظ إلى مشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبإشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالروؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.