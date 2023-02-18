تنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا وضبط 28 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمرارا لجهود أجهزة الوزارة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

1951 مخالفة مرورية

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1951) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط (28) قضية.

225 حكما قضائيا

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (225) حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.