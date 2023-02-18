300 ألف مشاهدة لأغنية رهان قديم من ألبوم أحمد كامل الجديد

حققت أغنية رهان قديم من ألبوم أحمد كامل الجديد، ما يزيد على 300 ألف مشاهدة، وذلك في ساعات قليلة منذ طرحها على موقع يوتيوب، ونجحت تصدر قائمة البحث على الموقع واحتلالها المركز الثالث في الترند، بخلاف طرحها على المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية رهان قديم، إحدى أغاني ألبوم أحمد كامل الجديدة والذي يحمل اسم «بعد منتصف الليل»، من ألحانه، والكلمات للشاعر مصطفى ناصر، والتوزيع لـ إسلام الأزرق.

كلمات أغنية رهان قديم

ومن كلمات أغنية رهان قديم:

عايش بتوه.. تايه بعيش

مخلوقة ليه الذكريات مابتتنسيش

عمال أسكت قلبي وأكتم صوته فيه

والله يجازيها عينيا دي اللي مابتداريش

بكسب حاجات وأخسرأهم

يطلعلي جرح جديد عشان في جرح لم

أنا حتى روحي خسرتها

في رهان قديم عايش عشان قلبي يا دوب بيضخ دم

بنادي عليا طول الليل ومحدش رد

ببص على اللي فات أبكي

وأبص على اللي جاي أتخض

كل اللي أنا حبيته واتعلقت بيه بلاقيني ليه مكتوب عليا إني أخسره

لا في نومي شايف حلم أداري جروحي فيه

ولا لاقي راحة في ليلي علشان أسهره

كان نفسي يطلعلي جناحات وأهرب بعيد لمكان مفيش جواه وجع ولا فيه فراق

لكن بخاف لو أطير أحس بخوف جديد وألقى البراح اللي في سمايا عليا ضاق

ألبوم أحمد كامل الجديد يضم 5 أغاني

ألبوم أحمد كامل الجديد، يضم 5 أغنيات تولى مهمة تلحين وكتابة عدد منها وهى أغنيات «رهان قديم، شئ غيرك، يابا، في الوقت المناسب، بعد الكلام».