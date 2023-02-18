الشروط والأوراق اللازمة لاستخراج تصريح عمل خارج البلاد 2023 إلكترونيا

يهتم الكثير من الراغبين في الحصول على فرصة عمل في الخارج، وتوفير جميع المستندات التي يتطلبها ذلك، حتى يستطيعون إيجاد وظيفة مناسبة لهم بسهولة، دون حدوث أي مشكلة، ما يجعلهم يبحثون عن الشروط والأوراق اللازمة لاستخراج تصريح عمل خارج البلاد 2023.

وتقدم وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي الخاص بها فرصة استخراج تصريح العمل إلكترونيا، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والأوراق اللازمة لاستخراج تصريح عمل خارج البلاد 2023، وخطوات استخراجه إلكترونيا، التي جاءت كالتالي:

الشروط والأوراق اللازمة لاستخراج تصريح عمل خارج البلاد 2023

وبالنسبة للشروط والأوراق اللازمة لاستخراج تصريح عمل خارج البلاد 2023، فيجب أن يكون الراغب في استخراجه لديه حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتتمثل المستندات في الآتي:

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة من جواز السفر الخاص بالراغب في الحصول على تصريح عمل.

- صورة من الإقامة أو من تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالراغب في استخراج التصريح.

- صورة من تأشيرة العمل.

- صورة الإجازة وذلك إذا كنت موظفا حكوميا.

خطوات استخرج تصاريح العمل إلكترونيا

- يقوم الراغب في استخراج تصريح العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بإنشاء حساب جديد.

- وبعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بصاحب الطلب.

- ثم يقوم بإدخال الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والوظيفة والمحافظة التابع لها مقدم الطلب.

- وفي النهاية يتم الاحتفاظ كلمة السر الخاصة بحساب مقدم الطلب.