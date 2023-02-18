افتتاح 50 منفذا لتوفير السلع والمنتجات بالقاهرة.. تخفيضات تصل 30%

واصلت محافظة القاهرة افتتاح منافذ «أهلا رمضان»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجا.

خطة المحافظة تتضمن 100 منفذ سلع

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة افتتحت اليوم منفذًا جديدًا بمنطقة المنيل بحى مصر القديمة ليصل عدد المنافذ التى تم فتحها بالعاصمة حتى الآن أكثر من 50 منفذًا ذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة أكثر من 100 منفذ جديد بكافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق .

وتضم المنافذ التي تقيمها محافظة القاهرة كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

رفع العبء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن منافذ «أهلا رمضان»، التي أقامتها محافظة القاهرة تشهد إقبالا من قبل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل لـ 30%.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفذ حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية و اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.