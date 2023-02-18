إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قرية شطب الوسطانية بأسيوط

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم، على طريق قرية شطب الوسطانية بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة على طريق «أسيوط - قرية شطب»

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية شطب الوسطانية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وضباط مركز شرطة أسيوط، وتبين انقلاب سيارة ملاكي «تمناية» 7 راكب بيضاء اللون.

ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع أثار الحادث.