ميريهان حسين وحسن الرداد يقدمان واجب العزاء لإيناس كامل في وفاة والدها

يقام حاليا عزاء والد الفنانة إيناس كامل، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم وسط انهيارها تماما من البكاء.

ووصل منذ قليل، الفنان حسن الرداد، والفنانة ميريهان حسين، والمخرج أحمد نور، لعزاء والد إيناس كامل.

وكان أول الحاضرين، أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنانة دينا فؤاد.

وفاة والد إيناس كامل

وكانت الفنانة دينا فؤاد، أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفاة والد صديقتها إيناس كامل، دون الإشارة لتفاصيل الوفاة وأسبابها، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالرحمة.

مسلسل الأصلي

ويعرض للفنانة إيناس كامل حاليًا «الأصلي»، على شاشة قناة dmc، وتجسد خلاله شخصية محامية شقيقة فاطمة الأصلي «ريهام عبدالغفور»، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والدراما الاجتماعية.