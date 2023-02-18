نجوم الفن يواسون منة جلال في وفاة والدها: ربنا يصبر قلبك

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على مواساة منة جلال في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا أمس في ألمانيا بعد صراع مع المرض.

مواساة الوسط الفني لمنة جلال

وجاءت تعليقات نجوم الوسط الفني على وفاة والد منة جلال كالتالي:

قال طارق لطفي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له.

وعلقت علا رامي على حسابها عبر الفيس بوك: البقاء والدوام لله وحده ربنا يصبركم على فراقه.

وكتبت الفنانة عفاف مصطفى على الفيس بوك: الله يرحمه.. خالص العزاء.

وقال الفنان محمد صلاح آدم على الفيسبوك: الله يرحمه ويحسن إليه ويدخله فسيح جناته ويقويكي ويصبر قلبك ويراضيكي يا منة يا رب.

أما المطرب محمد شاهين، كتب عبر الفيسبوك: البقاء والدوام لله شدي حيلك.

موعد عزاء والد منة جلال

أعلنت الفنانة منة جلال عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد ومكان عزاء والدها الذي رحل عن عالمنا أمس في ألمانيا.

ووجهت منة جلال في البداية الشكر لكل من وساها في وفاة والدها، قائلة: «شكرا لكل أصحابي وحبايبي.. عزاء والدي الدكتور محمد مسعد يوم الثلاثاء في المنزل».

أزمة والد منه جلال الصحية

وقبل إعلان وفاة والدها بساعات، كتبت منة جلال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا أعربت خلاله عن حزنها والحالة النفسية السيئة التي تعيشها: «يا رب مطلوب مني يكون عندي ثبات أمام أمي، وأمسك نفسي قدامها وأطلع للجمهور أعرض المسرحية، يا رب يصبرني على اللي أنا فيه».