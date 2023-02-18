اعترافات المتهمين بالإتجار بالمخدرات وغسل 24 مليون جنيه في القاهرة

«اشترينا بيوت وعربيات وحطينا نص الفلوس في البنك علشان محدش يشك فينا»، هكذا اعترف المتهمان في قضية الإتجار بالمواد المخدرة وغسيل الأموال بالقاهرة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

الإتجار بالمواد المخدرة

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من أحد الأشخاص وزوجته، مقيمين بمحافظة القاهرة، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

غسل 24 مليون جنيه

وتابعت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بمحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، والمشغولات الذهبية بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الأموال بقيمة 24 مليون جنيه.

الموقف القانوني

صرح المحامي محمود عبدالله بأن المتهمين سيواجهون عقوبتين، عقوبة الإتجار بالمخدرات وعقوبة غسيل الأموال.

وقال عبدالله، خلال حديثه مع «الوطن»، إن المادة رقم 34 تنص على عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبيرالقانوني أن عقوبة غسيل الأموال، كما جاء في المادة 14 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات».