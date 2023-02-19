مواعيد قطارات «بنها - منوف» بعد التعديلات الجديدة 

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية المواعيد الجديدة لقطارات خط بنها - منوف والعكس بعد إجراء تعديلات جديدة علي المواعيد في إطار العمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم، وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية.

«الوطن» تستعرض مواعيد قطارات خط بنها منوف والعكس بعد التعديلات الجديدة في إطار تحسين خدمة القطارات للمواطنين وتلبية لرغباتهم.

تعديلات مواعيد قطارات بنها منوف والعكس بالقليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية أن هيئة السكك الحديدية قررت تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها / منوف والعكس حيث بدء العمل بهذه المواعيد فعليا كالتالي :

- تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05

- تعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10

- تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 ظهرا بدلاً من الساعة 11.20 صباحا

- تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 ظهرا بدلاً من الساعة 11.15 صباحا على أن يتم مسيرهم طبقاً للجداول المعلنه

خريطة مواعيد قطارات بنها منوف والعكس بالقليوبية

واكد بيان محافظة القليوبية أن التعديلات والميعاد الجديد تأتي في إطار السعي لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم

وأشار البيان أن جداول تشغيل رحلات قطارات بنها منوف الكاملة جاءت كالتالي :