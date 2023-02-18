فنانون ومؤلفون: «الوثائقية» خطوة انتظرناها كثيرا.. وكل ركن داخل أرض المحروسة يحتاج إلى التوثيق

تنطلق القناة الوثائقية المصرية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، غداً، بعد فترة طويلة من التجهيزات، وتتناول بشكل أساسى عرض الأفلام الوثائقية فى عدد من المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقررت «المتحدة» تعيين الإعلامى أحمد الدرينى رئيساً لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد رئيساً للقناة.

لطفي لبيب: يمكن أن تشكل مناخا جيدا للترويج السياحي

وأشاد الفنان لطفى لبيب بخطوة إطلاق القناة، وقال لـ«الوطن»: «أن تمتلك مصر قناة للأفلام الوثائقية، فهذا شىء مهم جداً، فكل ركن داخل أرض مصر يحتاج إلى التوثيق، فالأفلام الوثائقية تضيف المعلومة وتوثق التاريخ وتبهرنا برؤية أقوى وأوضح، وتفتح الأفق تجاه أماكن سياحية جديدة». وأضاف لـ«الوطن»: «هناك أماكن كثيرة فى مصر تحتاج إلى التوثيق، على سبيل المثال هضبة المقطم، ونحن نملك هناك أحد الأديرة المسيحية التى تكاد تصل إلى حد الإعجاز، ونحتاج أن نرى ذلك من خلال الأفلام الوثائقية، إضافة إلى المراكب النيلية والصيادين، وغيرها من المعالم السياحية الموجودة بمصر، فهذا يساعد على زيادة التدفق السياحى لمصر».

العدل: بلدنا يمتلك مادة غنية تصلح لإنتاج 1000 فيلم وثائقي

وأشاد الدكتور مدحت العدل بخطوة الشركة المتحدة، موضحاً أن مصر زاخرة بالموضوعات والأحداث والشخصيات التى تصلح أن تكون مادة وثائقية: «مصر بلد ممكن يتعمل عنها أكتر من ألف فيلم وثائقى متنوع ومختلف، سواء فى التاريخ أو الفن أو الأدب أو العصور القديمة أو الدينية أو حتى الإنجازات الحالية». وأعرب «العدل» عن أمله أن تكون قناة الوثائقيات الجديدة على المستوى المأمول، وتسبق القنوات الوثائقية الأخيرة الموجودة فى المنطقة العربية والعالم، موضحاً أنّ «التنافس فى حد ذاته شىء محترم جداً لو كان للأفضل وللأحسن». وأشار إلى أن مصر مليئة بالكوادر والكفاءات التى تحترف صناعة الأفلام الوثائقية، وأغلبها شارك فى تنفيذ مشروعات وثائقية فى كل القنوات الدولية الموجودة: «سيكون لدينا أفلام جيدة بالتأكيد».

سماح: لدينا كوادر قادرة على المنافسة

ومن جهتها، أثنت الفنانة سماح أنور على فكرة إطلاق القناة، وقالت: «هذه القناة تُسهم فى زيادة وعى المشاهد»، متابعة: «يا رب تكون على مستوى عال يتناسب مع ما تشهده صناعة الإعلام حالياً من تطور وعولمة بشكل عام، ويا رب نكون على نفس المستوى العالمى»، وشددت على ضرورة دعم وتشجيع هذه الخطوة المهمة فى عالم الإعلام. ولفتت «سماح» إلى أن المنافسة مع القنوات الوثائقية العالمية قد تكون صعبة نوعاً ما، إلا أن «مصر مليئة بالكوادر التى تستطيع التنافس بشكل قوى».

زكريا: نتمنى وجود برامج متنوعة

وشدد الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، على أهمية وجود قناة متخصصة فى الأفلام الوثائقية، قائلاً: «نحن حالياً أمام خطوة مهمة بإطلاق أول قناة مصرية وثائقية رغم أنها تأخرت كثيراً، حيث كنا نتمنى وجود قناة تهتم بالأعمال الوثائقية منذ فترة طويلة.