أشياء احذر منها عند التسوق أون لاين بالفيزا.. عشان فلوسك متتسحبش منها

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت شيئا مهما وأساسيا في حياة الكثيرين، فلا يمكن الاستغناء عنه في العمل والدراسة وغيرها من الأشياء الأخرى، وقد يكون التسوق عبر الإنترنت موفرا للتكلفة، ويمنح المستخدم الراحة التامة، ولكنه في كثير من الأحيان يعرض المستخدمين لسرقة الأموال الخاصة بهم من البطاقات البنكية التي يتم التسوق بها.

أشياء يجب اتخاذ الحذر منها عند الشراء أون لاين

وتحرص بوابة «الوطن» على مدار الساعة، بتقديم ما يهتم به المتابعون والقراء على مدار الساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب اتخاذ الحذر منها عند التسوق أون لاين، وفق جهاز حماية المستهلك الذي يحرص على توجيه النصائح للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص به، لمساعدتهم على تجنب التعرض للنصب والسرقة، كالتالي:

- يجب تجنب التعامل مع الأشخاص المجهولة، فلا بد من أن تعلم مع من تتعامل، وتتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تتسوق منه على الإنترنت، كما يجب معرفة وسائل التواصل معه لحل أي مشكلة تواجهك.

- يجب أن تتأكد من ماهية المنتج الذي تشتريه بقراءة الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.

- يجب أن تكون على علم بتكلفة المنطق بالتحديد وتحسب قيمة الشحن والتسليم، مع مراعاة احتياجاتك وميزانيتك في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.

- وعند الدفع احرص على أن يتم سداد القيمة المطلوبة باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

- يجب أن تتحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

- وبعد الانتهاء من عملية الشراء والسداد قم بطباعة سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.