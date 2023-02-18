مبادرة «تعديل مسار» لاتحاد شباب حزب التجمع بالفيوم تصعد إلى نهائيات مسابقة التضامن

شارك اتحاد شباب حزب التجمع بالفيوم، فى مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع شبكة متطوعي “داعم” منذ أكثر من شهرين متواصلين من العمل فى قطار المبادرات، ليصلوا إلى النهائي المقرر فى شهر مارس القادم لعام 2023، من حوالي 200 مبادرة على مستوى الجمهورية و8 مبادرات على مستوى الفيوم، لتصبح المبادرة الوحيدة التي تمثل محافظة الفيوم.

وأقيمت فعاليات المبادرة يوم الخميس الماضي، بوزارة التضامن الاجتماعي، وهي بعنوان “تعديل مسار”، ويتكون فريقها من عبد الغفار محروس جاد، أمين شباب حزب التجمع بالفيوم بندر ثانٍ، وصابرين محمد عبد التواب، عضو اتحاد شباب الحزب، ومنى معوض حسين، عضو حزب مستقبل وطن وقائد الفريق، وجهاد أحمد عبد الفتاح محمد، عضو اتحاد شباب حزب التجمع، وهداية أحمد عبد الفتاح محمد، عضو اتحاد شباب حزب التجمع، وعمرو موسى عبد اللطيف خميس، عضو اتحاد الشباب بالحزب.

ويهدف برنامج المبادر إلى تمكين الأسر من محدودي الدخل اقتصاديا ليرتفع مستوى دخلهم ليستطيعوا العيش بحياة كريمة، لتتحول اليد المستهلكة إلى يد منتجة.

وتكونت لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء هم؛ الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج “فرصة”، وأحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة “صناع الحياة”، ونشوى بلال، كبير الاستشاريين الفنيين فى منظمة العمل الدولية.

وأكد أحمد الشاعر، أمين اتحاد حزب التجمع، ضرورة احتضان تلك المبادرات وتهنئة الفريق الوحيد الممثل لمحافظة الفريق، وقدم الشكر والتقدير لجهود وزارة التضامن ومسئول المبادرات على مستوى الجمهورية أحمد عبد الباسط، ويأتي ذلك في ظل تشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق العنان للشباب ليبتكر ويبدع ويكون سندا حقيقيا لوطنه.

وقالت منى معوض، قائد الفريق وعضو حزب مستقبل وطن: حصلنا في البداية على تدريب مدته يومين، وعلى أثرها تكون فريق تعديل مسار الذي كان يطمح من بدء ميلاده لمساعدة الأسر محدودي الدخل، وعملنا على هذا الهدف من خلال تدريب 15 سيدة على الخياطة، وكانت مراحل التنفيذ كالآتي: قمنا بتجميع بيانات المستفيدين وأبرمنا عدة شراكات، ثم بدأنا بتدريب الـ15 سيدة معيلة على الخياطة وقمنا بتسويق المنتج ووفرنا خامات بديلة وأماكن لعرض منتجاتهم، واستطعنا رفع مستوى دخل 9 سيدات منهن، واثنتان تم تدريبهما على مجال التسويق، وقمنا بعرض الفكرةعلى أحد رجال الأعمال ليوفر ماكينة خياط لكل ثلاثة أفراد عن طريق التقسيط الشهري البسيط وبدن فوائد، وتم توفير أربع فرص داخل مشغل براتب شهري ثابت.

وأوضح عبد الغفار محروس، أمين بندر ثانٍ باتحاد الشباب: طبعا هناك تحديات واجهت فريق المبادرة عند بدء الاحتكاك بالواقع، وتجاوزنا العقبات من خلال إقناع المتدربين فى بادئ الأمر، وقمنا بتجميع البيانات المطلوب واستطعنا كسب ثقة المتدربيين وكسب ثقة الشركاء.

وتابع: بالنسبة لمكان التدريب، طبعا كنا نحتاج مكانا يسع ماكينات الخياطة ويكون لديه تيار كهربائي مناسب لتشغيل الماكينات، حتى تواصلنا مع عدة أماكن من بينها جمعية تيسير التي رحبت بالفكرة وتوفيرها عن طريق الشراكة، وكانت الشراكة في حد ذاتها تحديا صعبا لأن كثيرا من الجهات رفضت أن تدعم المبادرة، وهناك جهات أخرى فرضت قيودا على فريق المبادرة حتى وصلنا للشريك المناسب.

واستطرد: وكان من ضمن التحديات أيضا التعاقد مع المدرب لأن دورة تعليم الخياطة ينفذها المدرب بمبلغ 4000 جنيه، ولم نكن نستطيع توفير هذا المبلغ، لكن فريقنا لم ييأس وبحثنا حتى وصلنا إل مدرب نفذ الدورة كاملة بـ 500 جنيه فقط، واستطعنا من خلال مبادرتنا رفع دخل هذه الأسر 1000 شهريا، ولهذا قررنا أن نكمل في المرحلة الثانية وندرب 25 سيدة.

فيما قال عمرو موسى عبد اللطيف خميس، عضو اتحاد شباب بالحزب: سعيد جدا إني وفريق تعديل مسار متواجدون في وزارة التضامن لعرض مبادرتنا، ومتفائل بالصعود للنهائي، وأحب أن أوجه الشكر لبرنامج داعم وفريقي وفريق داعم وكل شباب المبادرات.