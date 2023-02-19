«الشيوخ» يناقش مشروع قانون بمنح تصاريح مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى دور الدولة المصرية في حل الأزمات التي تواجه قطاع الصناعة والمصنعين، وفي ضوء ذلك يعمل القانون الجديد على تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون وتصحيح المسار القانوني للمنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وجاءت على النحو التالي:

أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وتتضمن الفقرة الثانية من المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017. ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويعمل مشروع القانون على سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، إذ لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تمّ إعداد مشروع القانون المعروض.