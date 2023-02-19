«يونيسف» لقناة القاهرة الإخبارية: 8 ملايين طفل في خطر بسبب زلزال فبراير

قال محمد الحواري، المتحدث الإقليمي لمنظمة يونيسف، إنّ الأطفال الذين تضرروا بسبب فقدان منازلهم في زلزال تركيا وسوريا، أو الظروف التي تخص عائلاتهم وعدم إمكانية الوصول للمياه الصالحة للشرب والمخاطر التي تحف بهم بسبب الكوليرا وفقر الدم، يبلغون نحو 8 ملايين طفل.

وأضاف الحواري، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرقم بالشمال السوري نحو 2.5 مليون، وفي الجنوب التركي يزيد عن 4.5 مليون لذلك فالإجمالي قد يقترب من 8 ملايين طفل حتى اللحظة.

تقييم الأوضاع وتحديد المخاطر بشكل أدق

وتابع أنّ الفريق الموجود في الميدان حاليا سواء في الشمال السوري والجنوب التركي وظيفته الأساسية تقييم الأوضاع وتحديد المخاطر بشكل أدق، حيث تكون مساندتنا ومساعدتنا ذات فائدة أكبر، لذلك فنحن بحاجة لمزيد من الوقت للعمل على الأرض لبناء رؤية أشمل وأكثر وضوحا.

واستطرد أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أقر مظلة استجابة تقارب الـ400 مليون دولار، تشمل الصحة والمواد الغذائية الأساسية، والتعلم أيضا بحاجة إلى إعدة تأهيل مدارس لإعادة العمل فيها.