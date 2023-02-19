تنفيذ 105 مشروعات استثمارية في مراكز الشباب بالقليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، زيادة دعم مراكز الشباب بالمشروعات الاستثمارية B.O.T، والتي بلغت حتى الآن 105 مشروعات استثمارية، تنوعت بين ملاعب وحمامات سباحة وقاعات أفراح وكافتيريات ومحلات وملاهي للأطفال وصالات ألعاب، بقيمة إنشائية تصل إلى 172 مليون جنيه، وقيمة إيجارية 160 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع مديري مراكز الشباب التي لديها أماكن مطروحة للاستثمار، لمناقشة الإجراءات اللازمة للطرح الاستثماري، بحضور الدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية لشئون الشباب، وعبدالرحيم علي، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وسلوى أحمد، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء لجنة الاستثمار بالمديرية، والدكتور ناصر تكفه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتورة سارة طه، معاون المدير العام لشؤون الشباب.

إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين

وأوضح الصبروط في كلمته أمام الاجتماع، أنه يسعى لإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لزيادة فرص الاستثمار داخل مراكز الشباب لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الجاد، وإمكانية الاستثمار الأمثل للأماكن غير المستغلة بالمراكز، بما لا يؤثر على النشاط بها على نحو يحقق خطة الدولة الشاملة في مجال الاستثمار الرياضي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بمراكز الشباب ومجابهة التحديات التي تواجه المستثمرين بها.

ضوابط المشروعات الاستثمارية

فيما تناول مدير الشؤون المالية، عضو لجنة الاستثمار بالمديرية، ضوابط المشروعات الاستثمارية وفقا للمقايسة التقديرية وكراسة الشروط، لزيادة موارد المركز بالمردود الأمثل لأعضاء المركز وأهل القرية، الأمر الذي يساعد في زيادة دخل مراكز الشباب ويساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أكثر للنشء والشباب في أرجاء المحافظة.

وأوضحت مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، عضو لجنة الاستثمار، أن الفكر الاستثماري فكر إبداعي لتنمية موارد المركز، وتطوير الأداء، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتذليل أي عقبات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري في أعمال التطوير، وفق اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، كما أن هناك ملحقات للمشروعات لخدمة النشاط لا بد من أخذها في الاعتبار لتشجيع المستثمر أن يخدم نفسه بنفسه.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المشكلات التي قدمها مديري المراكز وتوضيح سبل حلها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لتطوير عمل المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.