7 ضوابط لإنشاء مركز تنمية موارد بشرية في المؤسسات المختلفة

أصبحت الشركات والمؤسسات تهتم بشكل كبير في الفترة الأخيرة بتنمية المهارات وزيادة القدرات والمعرفة الخاصة لدى العمال والموظفين، لذلك انتشرت مراكز التنمية البشرية في تلك المؤسسات وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وشروط إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المختلفة.

ضوابط إنشاء مراكز التنمية البشرية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 7 ضوابط وشروط لإنشاء مراكز التنمية البشرية في المؤسسات المختلفة كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز، ووفقا للقرار الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة ومعلومة للموظف، وهذه الضوابط هي:

1- أن يكون هناك فائدة مرجوة من إنشاء المركز

2- ألا يقل عدد موظفي الوحدة عن 500 موظف

3- توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الوحدة أو خارجها لضمان تقديم تدريب عالي الجودة.

4- توفير مكان مجهز للتدريب.

5- توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونيا

6-توفير برامج تدريب معتمدة محليا أو دوليا.

7- توفير الاعتماد المالي اللازم.

وأشارت مادة القانون إلى أنه يتعين على الجهاز المعاينة والتحقق من توافر الضوابط المذكورة أعلاه.