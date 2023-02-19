قناة القاهرة الإخبارية: كوريا الشمالية تواصل برنامجها النووي رغم النداءات الدولية

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدانت بأشد العبارات التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ بكل العهود والمواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستمرار ما وصفته بالأفعال العدائية والاستفزازية لبيونج يانج وتزايد خطرها بالمنطقة.

كوريا الشمالية تواصل إجراء التجارب الصاروخية والبالستية وبرنامجها النووي

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «كوريا الشمالية تواصل إجراء التجارب الصاروخية والبالستية وبرنامجها النووي، رغم كل النداءات الدولية، وما تمثله هذه التجارب من مخاطر، ودعت المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة إلى إدانة هذا التصرف، وتعهدت بأن بلادها ستحمي أراضي الولايات المتحدة والحلفاء في جنوب شرق آسيا، سواء كوريا الجنوبية واليابان».

مناورات مقررة في الربيع المقبل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن: «أيضا هناك مناورات مقررة في الربيع المقبل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومن خلالها تريد أن تبث واشنطن رسالة لكوريا الشمالية أنها ستقف خلف حلفائها، وخاصة كوريا الجنوبية، وترى واشنطن أن هذه المناورات تأتي لدعم كوريا الجنوبية، ودعم إجراءاتها للتصدي لأي هجوم ننوي متوقع من جانب كوريا الشمالية».