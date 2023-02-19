«الحياة الآن».. مباشر: تكية مركز الحسينية بالشرقية تخدم 500 شخص يوميا «فيديو»

رصدت كاميرا برنامج الحياة الآن المذاع على قناة الحياة «التكية.. مطبخ لتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأكثر احتياجاً يوميا بقرى مركز الحسينية».

وذكر التقرير، الذي أذاعه البرنامج المذاع على قناة «الحياة»، أنّ التكية هي إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

10 تكيات على مستوى الجمهورية

التقرير جاء فيه، أنّ هذه التكية من ضمن 10 تكيات على مستوى جمهورية مصر العربية، وفيها يحصل 500 فرد بشكل يومي على وجبات ساخنة.

القرية التي تخدمها التكية

وأفاد برنامج الحياة الآن، بأن التكية الموجودة في مركز الحسينية تخدم قرية الظواهرية وتوابع قرية منشأة بشار الطحاوي بمركز الحسينية.