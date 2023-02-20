رئيس تحرير الأهرام عن رحيل مرسي عطالله: رحيله كان مفجعا

أعرب الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، عن شدة حزنه لرحيل الكاتب مرسي عطالله الذي فاضت روحه إلى السماء الأربعاء الماضي.

عزاء مرسي عطا الله

وقال علاء ثابت في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الكاتب الراحل كان أبا لجميع العاملين بمؤسسة الأهرام قبل أن يكون أستاذ ومعلما وخبر رحيله كان مفجعا لكافة العاملين بالمؤسسة خاصة أنه صاحب مواقف إنسانية ومؤسسية كثيرة.

بسؤاله عن أبرز المواقف التي حدثت بينه وبين الكاتب الراحل، قال رئيس تحرير الأهرام «أتذكر وقت دفعة تعييني كان هناك زخم كثير من المقرر تعيينهم بالمؤسسة حينما كان الكاتب الراحل رئيسا لها إلى أنه رفض الوساطة بشكل شامل وأقر اختيار الأكفأ للتعيين».

رئيس تحرير الأهرام

وتطرق رئيس تحرير الأهرام للحديث عن مجهودات الكاتب الراحل تجاه مؤسسة الأهرام وقال: «مرسي عطالله قدم الكثير من الخدمات للمؤسسة لعل أبرزها هو دوره الكبير في إنشاء جامعة الأهرام الكندية لتكون صرحا علميا تحت جفون أجنحة المؤسسة إضافة إلى تأسيس لجريدة الأهرام المسائي بقيادات شبابية لتكون أول منبرا صحفي يترأسه شباب ذلك يقينا منه بحماس بشباب مصر في حنكة القيادة».

وتابع: «وعندما ترك مرسي عطالله المؤسسة في عام 2008 كانت محققة صافي ربح ما يقرب من 500 مليون جنيه مما يؤكد حكمته القيادية».

جاء ذلك خلال عزاء الكاتب الراحل المقام بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.