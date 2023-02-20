العثور على طفلة حديثة الولادة بسوهاج.. «ملفوفة ببطانية في الشارع»

عثر عامل أربعيني بمركز طما بمحافظة سوهاج على طفلة رضيعة ملفوفة ببطانية بالشارع عقب عودته من عمله، وجرى نقلها إلى مستشفى طما تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بتقديم بلاغ من المدعو "جبالي، ر" 44 عاما عامل مقيم بمركز طما بالعثور على طفلة "حديثة الولادة" بناحية الساحل خلف مقهى الأندلس عقب عودته من عمله تبين أنها أنثى "ترتدي ملابسها وملفوفة ببطانية أطفال".

الانتقال لموقع الحادث

على الفور تم الانتقال لموقع البلاغ وتبين وجود طفلة رضيعة تبلغ من العمر أسبوع تقريباً مربوطة الحبل السري ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية والحالة العامة جيده وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة بعد نقلها لمستشفى طما المركزي، حيث وضعت الطفلة تحت الرعاية الطبية.

البحث عن ذوي الطفلة

كما أخطرت المستشفيات ومراكز واماكن الولادة بمواصفات الطفلة فضلا عن إذاعة مواصفاتها، ونشرها بالمركز للوصول إلى من يتعرف عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.