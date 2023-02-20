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أسرة الطفل «عماد» تستغيث لانتشال جثمانه من بئر صرف: «بنسحب المياه ومفيش فايدة»

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:42 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
أهالي قرية كفر الغاب

أهالي قرية كفر الغاب

خيّم الحزن على العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور للطفل الذي لم يبلغ من العمر 6 أعوام وغرق داخل بالوعة صرف زراعي بمحافظة دمياط بعدما فشل أهالي قرية كفر الغاب في محاولة إنقاذه.

من جانبه، قال محمد الزعفري، عم الطفل الغارق بقرية كفر الغاب بمحافظة دمياط، إن الطفل غرق من الساعة السادسة مساء أمس ولم يتم استخراجه إلى الآن، لافتا إلى أن أهالي القرية يحاولون استخراجه حتى هذه اللحظة وذلك عن طريق سحب المياه من الترعة بجراكن المياه ومكن الري الخاص بالزراعة.

عم الطفل: الغواصين امتنعوا عن النزول إلى المياه

وأضاف الزعفري في تصريحات لـ«الوطن» أن الغواصيين امتنعوا عن النزول إلى المياه وذلك لأن الترعة التي وقع بها الطفل بها العديد من المواسير، حيث أن الطفل بداخل إحدى هذه المواسير والمسافة لم تتخط 40 مترا: «أهالي البلد كلها قدام الترعة بتحاول تسحب المياه وبتمنى حد يساعدنا».

وتابع: «أناشد المسئولين يبعتولنا معدات حديثة عشان نسحب المياه بشكل سريع وجثة الطفل تخرج عشان أم الطفل قلبها محروق».

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