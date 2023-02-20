إصابة 6 أشخاص في حريق بمصنع أغذية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع أغذية في مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي حريق مصنع الأغذية

وأسفر حريق مصنع الأغذية عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق، وهم «شادي.م.ا»، 23 سنة، و«عاطف ر.ع»، 35 سنة، و«أسامة م.ل»، 18 سنة، و«عمار ك.ا»، 17 سنة، و«كرم .م.س»، 35 سنة، و«خالد ف.ا»، 35 سنة، وجميعهم مصابون بحالات اختناق، ومقيمون في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وغادروا جميعاً بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

اندلاع حريق هائل في مصنع أغذية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد اندلاع حريق هائل داخل مصنع أغذية بمركز حوش عيسى، وحُرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، كما تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.