عضو التحالف الوطني: القيادة السياسية وضعت رؤية متكاملة لبناء منظومة حماية شاملة

قالت سمية أبو العينين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وضعت بكل مؤسساتها رؤية متكاملة لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة.

وأكدت أن جهود التحالف الوطني في كل ربوع مصر ترسيخ للعدالة الاجتماعية بين المواطنين وتعزز من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، الذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية القيادة السياسية.

اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

وأوضحت، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي يوافق 20 فبراير من كل عام، جرى العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء الانسان، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا، وتوفير الغذاء والسكن والصحة والتعليم وتمكينهم اقتصاديا.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تنتشر في كل ربوع مصر قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي يضم كبرى مؤسسات العمل الأهلي لتخفيف العبء عن المواطنين، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للوصول للفئات الأكثر احتياجا، وتنمية الوعي المجتمعي على كل المستويات.

التحالف الوطني

وأضافت المؤسسة أن التحالف الوطني الذي نفخر بكون مؤسسة أبو العينين الخيرية جزءا منه يعمل وفق خطط مدروسة للوصول إلى الأماكن الأكثر استحقاقا لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، إذ أصبح لديه قاعدة بيانات موحدة بعد تكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني ووصل بفضل هذه القاعدة لنحو ملايين المواطنين، وقدم لأهالينا في كل المحافظات خدمات مختلفة.

وأكدت المؤسسة أن التحالف الوطني لديه خطة استراتيجية لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجرى زيادة أنشطة برامج التحالف خلال الخمس سنوات القادمة كما يتم دراسة التوسع في ملف الاستثمار الخيري وجذب تمويل خارجي للمشروعات التنموية، التي يجرى تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الحكومة.

ولفتت المؤسسة إلى أن التحالف يعمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي على محور التمكين الاقتصادي لإخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات، فضلا عن تقديم كل التدخلات الغذائية والصحية والاجتماعية إلى جانب تقديم دعم نقدي شهري منتظم الأسر الأكثر احتياجًا.