11 وفاة بتسرب الغاز خلال أسبوع.. و7 تحذيرات لتجنب حوادثه

تسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون، المعروف بـ«القاتل الصامت»، والذي ينتشر في فصل الشتاء، في وقوع 6 حوادث داخل محافظات مصر في أقل من أسبوع، بواقع 11 وفاة و5 إصابات، فيما تصدرت الإسكندرية المشهد بوقوع حادثتين، بينما وقعت 4 حوادث في الفيوم وبني سويف والمنيا، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة جرس إنذار لكل المواطنين، نظراً لانتشار ذلك الغاز خلال تلك الآونة مع اشتداد الصقيع فصل الشتاء، حيث يخرج من سخانات الغاز والدفايات والبوتجازات والتي يكثر استخدامها خلال هذه الفترة.

تفاصيل حوادث تسرب الغاز

وتصدرت الإسكندرية حوادث تسرب الغاز خلال تلك الآونة في فصل الشتاء بحادثين، الأول شهد وفاة سيدة وإصابة زوجها نتيجة خروج غاز من سخان خلال الاستحمام، والثاني شهد مصرع أم وطفليها أمس الأول، فيما برزت الحوادث الأخرى في محافظة الفيوم حيث تسبب هذا «القاتل الصامت» في مصرع سيدة حامل ، وطفلتها ذات الأربعة أعوام.

كما شهدت بني سويف، أمس الأحد، حادثا مشابها، حين لقيت ربة منزل وثلاثة من أبنائها مصرعهم، إضافة إلى إصابة الابن الرابع، فيما اُختتمت الحوادث اليوم بإصابة رجل أربعيني في المنيا بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بشارع السوق.

لماذا كثرت حوادث «القاتل الصامت»؟

وتقول الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن سبب كثرة حوادث «القاتل الصامت» خلال تلك الآونة يرجع إلى زيادة برودة الطقس، ما يجعل المواطنين يستخدمون الدفايات والسخانات بشكل مكثف وهو ما ينتج تسرب الغاز.

سبب تسمية الغاز بـ«القاتل الصامت»

واضافت أستاذ السموم لـ«الوطن»، أن تسمية الغاز بمسمى «القاتل الصامت» يرجع لكونه شديد الخطورة، فهو يسبب وفيات دون سابق إنذار، لأن ليس له لون أو رائحة، وفي نفس الوقت قابل للاشتعال، ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز

وذكرت أستاذ السموم الإكلينيكية، 7 نصائح أساسية لتجنب تكرار حوادث تسرب الغاز، تتمثل في الآتي:

- عدم غلق نوافذ أماكن الغاز مثل المطبخ والحمامات.

- عدم الاستحمام بالسخان لوقت طويل تجنبا لحالات الاختناق.

- ضرورة وجود فتحات تهوية داخل الحمام أثناء الاستحمام.

- عدم غلق نوافذ الشقة بإحكام أثناء إيقاد البوتاجاز أو السخان.

- عدم إيقاد أي لهب في حال الشك وجود تسرب للغاز ويجب غلق محابس الغاز.

- تجنب استخدام الدفايات لوقت طويل.

- الذهاب إلى المستشفى سريعاً في حال الشعور بأعراض الغثيان و«الدوخة».