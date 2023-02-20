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القوات العراقية تطيح بمسؤول «كتيبة الدفاع الجوي» في «داعش» الإرهابي

كتب:

حسن رمضان
10:45 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
عناصر من الشرطة العراقية - صورة أرشيفية

عناصر من الشرطة العراقية - صورة أرشيفية

أطاحت السلطات الأمنية في العراق، بمسؤول «كتيبة الدفاع الجوي» في تنظيم «داعش» الإرهابي، في «منطقة الدورة» بالعاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وذكرت «خلية الإعلام الأمني» في العراق، في بيان، أنّ عناصر مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي خطير شغل منصب مسؤول «كتيبة الدفاع الجوي» ضمن فرقة نهاوند التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة بغداد.

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بقلم حسن رمضان