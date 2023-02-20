فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ فتاة من الموت عقب إصابتها بجلطة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط وأستاذ جراحة القلب والصدر، بمستشفيات أسيوط الجامعية بصفة عامة، ومستشفى القلب بصفة خاصة، والتي تعد أحد الصروح الطبية الرائدة والمتميزة وتقدم خدماتها للآلاف من المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر، مشيداً أيضاً بمستشفى القلب الجامعي وتصدرها مكانة متقدمة على مستوى مستشفي الجامعات المصرية في القضاء على قوائم الانتظار وإنقاذ حياة أكبر عدد من المرضى المترددين عليها.

تطوير المنظومة الطبية

وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال الآونة الأخيرة استطاعت الجامعة في إضافة العديد من البصمات الواضحة في تطوير المنظومة الطبية بها، والحرص على مواكبة مختلف التخصصات الدقيقة إلى جانب ما تتمتع به المستشفى من كوادر طبية على أعلى درجة من الكفاءة والتميز، وذلك تعقيبا على التقرير المقدم له من الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بنجاح فريق طبي في إنقاذ شابة تبلغ من العمر 28 سنة من محافظة سوهاج، بعد أن تم استقبالها في مقر الاستقبال العام تعاني من ضيق تنفس شديد ونقص شديد في نسبة الأكسجين، مشيداً بالرعاية الطبية المقدمة.

عملية جراحية طارئة

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، تم إبلاغ قسم جراحة القلب والصدر وتم مناظرة المريضة وتجهيزها لعملية جراحية بشكل عاجل وطارئ، لإزالة الجلطات من القلب ومن الشرايين الرئوية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة مها الخولي، رئيس قسم الأمراض الصدرية، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المريضة وتقديم الخدمة العلاجية المبكرة وعمل الفحوصات الكاملة والإشاعات لتشخيص الحالة من قبل أطباء من قسم الأمراض الصدرية، حيث تبين وجود جلطة كبيرة بالأذين الأيمن بالقلب وانسداد الشريان الرئوي وضعف شديد بوظائف القلب، إلى جانب اكتشاف خراج على الناحية اليمنى من الصدر.

أول عملية من نوعها

كما صرح الدكتور عصام عبدالله، مدير مستشفى القلب، بأنه تم استقبال المريضة في وحدة الرعاية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر وإجراء أول عملية من نوعها في جامعة أسيوط، حيث تم متابعة المريضة حتى إستقرت حالتها وتم خروج المريضة إلى منزلها بحالة مستقرة.

وأشاد بمجهودات الفريق الطبي من تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة ومتميزة لإنقاذ حياة مرضى جلطات الشرايين الرئوية.

وكشف الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر والمشرف على الفريق الطبي القائم على الجراحة، أن الفريق الطبي الجراحي ضم كلاً من الدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس جراحة القلب والصدر، الطبيب أحمد مخلوف والطبيب بيشوي علام والطبيب أحمد مساعد، بالإضافة إلى المدرسين المساعدين الطبيب أحمد جاد الله والطبيب محمد جمال والطبيب مصطفى لؤي والطبيب مصطفي إبراهيم والطبيب محمد ببلاوي، فضلاً عن نواب قسم التخدير الدكتور هاني مصطفى استشاري التخدير والعانية المركزة والطبيب أمونيوس مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق التمريض.