الأوراق المطلوبة لاستمارة بيانات الطالب لأداء امتحانات الجامعات

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي عن الأوراق المطلوبة لعمل استمارة بيانات الطالب لأداء امتحانات الفرقة النهائية، للعام الدراسي 2022 - 2023، مطالبة جميع الطلاب بسرعة التوجه إلى شؤون الطلاب بكل كلية، لعمل الاستمارة، وذلك في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

الأوراق المطلوبة لعمل استمارة بيانات الطالب لأداء امتحانات الفرقة النهائية

وبحسب قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، فإن الأوراق المطلوبة لعمل استمارة بيانات الطالب لأداء امتحانات الفرقة النهائية هي كالتالي:

1- عدد 3 صور شخصية 4×6 بخلفية بيضاء ويُدون كل طالب أو طالبة اسمهم رباعياً علي الصورة.

2- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- أصل شهادة ميلاد أصلية للطلاب المصريين.

4- طابع فئة 40 جنيهًا أو 2 طابع فئة 20 جنيهًا من خزينة كل كلية.

5- إحضار صورة جواز سفر ساري للطلاب الوافدين.

6- الدخول علي اللينك التالي http://mis.kfs.edu.eg/last_year لتسجيل استمارة التخرج وطباعتها وتسليمها لشئون الطلاب.

7- سداد المصروفات الدراسية.

8- إحضار الأوراق المطلوبة في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

امتحانات نهاية الترم الثاني 2023

ووفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات فإن امتحانات نهاية الترم الثاني 2023 للجامعات ستُعقد في شهر يونيو 2023، وفقاً للجدول الذي ستُعلنه الكليات والمعاهد في مختلف الجامعات المصرية.