تفاصيل مقتل «طلال» على يد صديقه بالرصاص.. كاميرات المراقبة فضحت المتهم

لم يكن يتوقع الشاب طلال مصطفى، صاحب الـ27 عامًا، ابن قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، أن تنتهي حياته على يد صديقه بهذه الطريقة المأساوية، عندما استدرجه إلى أحد المقاهي من أجل تناول كوب شاي ووجبة الإفطار، حتى غدر به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه الناري، فأراده قتيلًا في الحال، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي الظاهري لبيان سبب الوفاة .

طلقات أنهت حياة ابن محافظة الفيوم

داخل قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، علت أصوات صريخ، حزنًا على مقتل الشاب «طلال»، وذاع صيتها في المنطقة، وأخذ الكثير يتساءل عن سبب مقتل الشاب، بهذا المشهد، فور حضور الأجهزة الأمنية مسرح الجريمة بحضور خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، وجرى التحفظ على 4 كاميرات مراقبة التي كشف غموض الواقعة وحددت القاتل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم، وبعد انتهاء جلسة التحقيق، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

أسرته تروي تفاصيل الجريمة

وروى والد الشاب الراحل في تصريحات لـ«الوطن»: «في صباح يوم وقوع الجريمة، ابني جلس يتحدث معي في أمور حياته، والتفكير في فتح مشروع خاص، وبعد أن انتهت جلستنا، ذهب لمقابلة صديقه، واتجه بسيارته إلى منزلنا الآخر بقرية سنهور القبلية، وهذا اليوم كان موافق الأربعاء الماضي وفيه تُقام سوق كبيرة بالقرية، وتتسبب في زحام شديد بالشارع الرئيسي، وبسبب الزحام قال ابني لصديقه، لن نستطيع المرور بالسيارة داخل السوق، فنزلا من السيارة وذهبا إلى أحد المقاهي وطلبا فطار وشاي من صاحب المقهى، وفي تلك اللحظة، دخل الجاني مرتديًا جلبابًا وجلس بالجهة المقابلة لابني، وفي غضون ثوانٍ أخرج سلاحًا ناري من ملابسه وأطلق الرصاص عليه».

وتابع والد طلال: «في الوقت الذي دخل فيه المتهم المقهي، كان هناك طفل يبيع البخور والسبح، عندما شهد طلال، الجاني وهو يخرج السلاح الناري، أزاح الطفل خلفه، خوفًا عليه من الموت، ليستقبل هو الطلق الناري»، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لأنه دمر حياة أسرة كاملة.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي رأفت حجازي، مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.