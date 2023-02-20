عاجل.. «المركزي» يوافق على دمج بنك بلوم في المؤسسة العربية المصرفية

أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، موافقته على طلب بنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره الرئيسي البحرين، بشأن دمج بنك بلوم ليتبع الأول.

وأضاف المركزي في الجريدة الرسمية اليوم، أنَّه بعد الموافقة على اندماج بنك بلوم في بنك المؤسسة العربية المصرفية، يشطب تسجيل البنك الأول أي بلوم من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة والالتزام بما ورد باللوائح والقوانين المنظمة من قانون المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020.