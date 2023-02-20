«أسوشيتد برس»: اعتراض 6542 سلاحا ناريا بنقاط التفتيش بالمطارات الأمريكية في 2022

اعترضت إدارة أمن النقل الأمريكية، على مدار العام الماضى، 6542 سلاحا فى نقاط التفتيش بالمطارات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ويعد هذا الرقم، الذى يعادل نحو 18 سلاحا يوميا، الأعلى للأسلحة التي تم اعتراضها فى المطارات الأمريكية على الإطلاق، الأمر الذي أثارمخاوف بشأن أن عددا كبيرا من الأمريكيين أصبحوا مسلحين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس».

أعداد كبيرة في أمريكا تحمل أسلحة نارية في الوقت الراهن

من جهته، قال ديفيد بيكوسكى، مدير إدارة أمن النقل الأمريكية، إن ما شهدوه فى نقاط التفتيش يعكس حقا ما يرونه فى المجتمع، حيث إن عددا كبيرا من الناس في الولايات المتحدة يحملون أسلحة نارية فى الوقت الحالي، مضيفا أن عدد الأسلحة التي تم اعتراضها فى نقاط التفتيش بالمطارات يرتفع كل عام منذ 2010.

ويزعم العديد من الأمريكيين أنهم ينسوا أنهم يحملون سلاحا معهم، فيما أكد الخبراء خطورة هذا الأمر، في إشارة إلى أنه حتى لو كان سلاح واحد فقط فى يد خاطئة على متن طائرة أو فى أحد نقاط التفتيش، فهذا يدل على خطر كبير، كما قال «بيكوسكى»، إنه ليس متأكدا من أن ذريعة النسيان حقيقية دائما أو ما إذا كانت رد فعل طبيعى للإمساك بشخص يحمل سلاحا، مضيفا أن هذه مشكلة يجب وضع حدا لها.

10 مطارات شهدت أكثر اعتراضات للأسلحة في 2022

في حين قال مسؤولون إن اعتراض الأسحلة يحدث بشكل أكبر في المطارات التي يوجد بها القوانين الأكثر تسامحا إزاء حمل الأسلحة النارية، وكانت المطارات العشرة التي شهدت أكثر اعتراضات للأسلحة في 2022، هي دالاس وأوستن وهيوستن بولاية «تكساس»، وثلاث مطارات فى «فلوريدا»، وناشفيل في «تينيسى»، وأتلانتا في «جورجيا»، وفينيكس في «أريزونا»، ودنيفر في «كولورادو».