كل ما تريد معرفته عن كفالة طفل بالأسرة البديلة.. السن المناسب بعد 3 أشهر

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى العمل على التحول من الرعاية المؤسسية للأطفال إلى الرعاية الأسرية وخروج عدد كبير من الأطفال للأسر البديلة الكافلة، وتقليص عدد مؤسسات الرعاية والاتجاه نحو اللا مأسسة، مؤكدة أنه يجرى تشجيع الرعاية الأسرية البديلة، والعمل على زيادة أعدادها ومراقبتها.

السن المناسب بعد تجاوز الطفل ثلاثة أشهر

ولفتت التضامن على الموقع الرسمي لها، إلى أن السن المناسب لتقدم الأسر البديلة لكفالة طفل، يكون بعد تجاوز الطفل الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات لكفالة طفل داخل الأسرة الكافلة، وهناك عدة خطوات لتقدم الأسرة البديلة لكفالة طفل والمتمثلة فيما يلي:

- التقدم على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا، وإدخال كل بيانات الأسرة الكافلة للطفل أو الطفلة.

- تقوم إدارة الأسرة والطفولة بإجراء بحث اجتماعي، والتأكد من كل البيانات والمستندات المقدمة.

- البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال شهرين «60 يوما» من تاريخ تقديم طلب الكفالة.

- إذا جرى رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها.

المتابعة الميدانية للأطفال المكفولة لحين بلوغهم 21 عاما

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يجرى المتابعة الميدانية للأطفال المكفولة لحين بلوغهم 21 عاما، لافتة إلى أنه لا مانع من تغيير الاسم الأول للطفل المكفول، وذلك لمنع الاختلاط في الأسماء، مؤكدة أنه لا يجوز حصول الابن المكفول على الميراث الشرعي.