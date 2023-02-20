حاسبة الولادة بالأسابيع هي الطريقة الأدق.. كيف تسخدمها المرأة؟

في الوهلة الأولي التي تتفاجأ فيها المرأة بحدوث الحمل، ينصب اهتمامها على معرفه عمره بشكل دقيق حتى تتمكن من حسابة مدة الحمل وبالتالي تحديد موعدة الولادة، لاستعداد لها وعمل ترتيباتها، وتتساءل عن حاسبة الولادة بالأسابيع؟

كيفية تحديد الوقت بحاسبة الولادة بالأسابيع

وهناك طرق عديدة تلجأ إليها المرأة الحامل لحساب مدة الحمل، منها حاسبة الولادة بالأسابيع لتحيد توقيت الولادة منها التطبيقات الإلكترونية المخصص لذلك، أو حسابه بالشهور أو الأسابيع، وأوضح الدكتور محمد تمزار، أخصائي النساء والتوليد وعضو الجمعية الأوربية للمناظير الجراحية، في حديثه لـ«الوطن»، طريقة لحاسبة الولادة بالأسابيع، موضحًا أن فترة الحمل الطبيعي تدوم لمدة 40 أسبوعًا بدأ من اليوم الأول لأخر دورة شهرية.

ولاستخدام حاسبة الولادة بالأسابيع، أوضح الطبيب، أنه من المهم أن تكون المرأة على علم بموعد دورتها الشهرية لكونها ضرورية في متابعة الحمل، لافتًا إلى أن الحمل يمر بمراحل مهمة كل عدة أسابيع تسلتزم فحوصات طبية محددة للجنين في مراحله العمرية المختلفة من أهمها «فحص الأسبوع الـ13 و20 و28»، للاطمئنان على الحمل وبالتالي حساب موعد الولادة بشكل صحيح: «المفروض تبقى عارفة هي كام أسبوع عشان العناية والزيارات».

حساب موعد الولادة الدقيق

حاسبة الولادة بالأسابيع هي الأدق، وفق طبيب النساء والتوليد، وتتم من خلال معرفة المرة بآخر معاد «دورية شهرية» قبل حدوث الحمل، وأشار الطبيب إلى أن هذا يسهل التعامل معها بشكل صحيح، فمن خلا أول يوم في آخر «بريود» عقب الحمل لتسهيل حساب عمر الجنين ومتابعة الحمل.

الطريقة الصحيحة لحاسبة الولادة بالأسابيع أوضحها أخصائي النساء والتوليد وعضو الجمعية الأوربية للمناظير الجراحية، بقوله: «بنزود 7 أيام على أول يوم في آر دورة، ونضيف 9 أشهر مدة الحمل»، شارحا ذلك بمثال: «إذا كان أول يوم في آخر دورة شهرية قبل الحمل هو بداية شهر 1، فإننا نزود 7 أيام و9 شهور، ليكون آخر يوم في الحمل بالشهر التاسع يوافق 8/10».

حساب الحمل بالأسابيع

ولحساب الحمل بالأسابيع يقول «تمزار» إنه بنهاية الشهر التاسع تكون مدة الحمل 40 أسبوع، وليست 36 كما هو معروف: «الشهرين في الحمل مش 8 أسابيع هما 9 أسابيع»، موضحًا أن هناك حالات لا تكمل الـ40 أسبوعا وخاصة حالات الولادة القيصرية والبكرية، لافتًا إلى أن استخدام التطبيقات كحاسبة الولادة بالأسابيع لا تفرق كثيرًا عن حسابها بالطريقة العادية: «التطبيقات بتعمد على نفس القانون اللي بنحسب بيه، وهو أول يوم في آخر دورة شهرية».

ويمكن استخدام حاسبة الحمل لمعرفة التواريخ الصحيحة، لأنه يبدأ من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، ولاستخراج نتيجة صحيحة من حاسبة الحمل، هناك عدة شروط، وهي انتظام فترة الدورة الشهرية وبالتحديد آخر 3 دورات يكونوا جاءوا في نفس المعاد، وعدم تناول حبوب منع الحمل قبل حدوث الحمل المراد حاسبة مدته، فضلًا عن عدم حدوث نزيف في أول الحمل، وذلك لاعتماد المعاد المحدد.

الأمراض والتغيرات الجسمانية المصاحبة للحمل

وتتغير هرمونات المرأة تتغير بشكل كبير خلال فترات الحمل، وتؤثر على صحتها، وتعتبر التغذية الأهم بالنسبة للمرأة، لارتباطها بزيادة الوزن ونمو الجنين ومواجهة الأمراض، لذلك يجب على المرأة مراقبة غذائها خلال تلك الفترة، خاصة أن النساء قد يصبن بمرض السكري خلال فترات الحمل بسبب العادات الغذائية.

ويصاب الكثير من النساء يصبن بانتفاخات في القدمين خلال فترة الحمل، خاصة آخر 3 أشهر، وهذه الحالة موجودة بنسبة 40% بين النساء الحوامل، وبعد 5 أشهر من الولادة تعود الكثير من النساء لوضعهن الصحي الطبيعي، فضلاً عن أن بعض النساء يصابن بأمراض العظام خلال فترات الحمل، فحوالي 95% من النساء يصبن بآلام الظهر، خاصة أن زيادة وزن المرأة يؤثر بشكل كبير عليها، كما أن الهرمونات تؤثر بشكل كبير عليها، وأي آلام بسيطة تشعر بها المرأة بشكل أكبر بسبب تغير الهرمونات.