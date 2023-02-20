تعاون علمي بين جامعتي كفر الشيخ و«إيرس» الهولندية في المجال الزراعي

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الاثنين، وفدا هولنديا، برئاسة الدكتور فريك ربيل، رئيس جامعة إيرس الهولندية، «Aeres university of applied science».

الوفد الهولندي يزور جامعة كفر الشيخ

وزار الوفد الهولندي، مزرعة قسم البساتين وموقع الزراعة المحمية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، للتعرف على الإمكانيات المتاحة، كما التقى أعضاء الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس بقسم البساتين والأراضي والهندسة الزراعية بالوفد الزائر، بالكلية للتعرف على الإمكانيات المتاحة.

كما تعرف الوفد الزائر على المعامل والمراكز المعتمدة بها، حيث صاحب الوفد الدكتور فاروق العايدي، الأستاذ المتفرغ والباحث الرئيسي للمشروع الدولي المشترك، حيث زار الوفد المعمل الدولي المعتمد لفسيولوجيا وتربية الحاصلات، وأيضا مركز التميز ومعمل أمراض النبات المعتمدين دوليا.

مشاريع بحثية للزراعات المستدامة

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم، بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع البحثية الدولية الممولة من الجانب الهولندي مع كلية الزراعة، ومناقشة الاهتمامات البحثية المشتركة، خصوصًا في مجال الزراعة المستدامة للوقوف على أوجه التعاون المستقبلية.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين كلية الزراعة وجامعة Aeres الهولندية، للوقوف على مدى التقدم العلمي الذي يجري بمشروع رفع كفاءة استخدام مياه الري، وكذلك التعرف على إمكانيات الجامعة، وبحث سبل التعاون المستقبلي في مجال إعداد وتدريب الخرجين والزراعة المحمية وعمليات إعداد وتصدير الفاكهة والخضر إلى دولة هولندا.

إثراء البحث العلمي

وأكد «عبد الرازق» أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون وإثراء البحث العلمي والتدريب الذي يختص بتنمية الزراعة للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الزراعة المحمية وعمليات إعداد وتصدير الفاكهة والخضر والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة والذي يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلي، معربا عن تقديره لتعاون العديد من الهيئات والمؤسسات، مؤكدا أهمية التواصل معها تحقيقا لرؤية مصر 2030 بتشجيع التعاون الدولي والتنمية المستدامة.