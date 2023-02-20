إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص رحلات بالمنيا

أصيب 10 أشخاص اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات أمام قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب ميكروباص رحلات في بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 30052 ميكروباص رحلات، أمام مدخل قرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص جميعهم يقيمون في مركزي بني مزار ومغاغة، وجرى نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أسماء المصابين الـ10 في الحادث

والمصابون في الحادث هم أسامة سعد مرسي 16 عاما، محمد نبيل محمود 16 عاما، عمر سيد محمد 16 عاما، ريتاج ربيع خيري 12 عاما، شقيقتها رهف 20 عاما، يقيمون في مركز بني مزار.

كما أصيب في الحادث عبد القادر عيد عبد القادر 27 عاما، شقيقته رودي 27 عاما، رودينا عيد جبالي 3 سنوات، زينب إبراهيم أحمد 27 عاما، محمود عمر عبد العزيز 21 عاما، يقيمون في مركز مغاغة.