انتعاش مبيعات الأسماك بسبب استقرار الأسعار.. البلطي يبدأ بـ30 جنيها

تشهد أسعار السمك تراجعًا في بعض الأنواع واستقرارًا في أخرى، ما ينتج عنه انتعاش في المبيعات وزيادة الاستهلاك، خاصة أنه من الأكلات المفضلة لدى المواطنين بالإضافة لفوائده.

وتراوحت أسعار السمك في سوق العبور كيلو البلطي بين 54 و56 جنيها، وكيلو الفيليه البلطي بين 30 و170 جنيها، وكيلو البوري بين 68 و80 جنيهًا، وكيلو المكرونة السويسي بين 62 جنيهًا و102 جنيه، وكيلو السبيط والكاليماري بين 110 و210 جنيهات، وكيلو الكابوريا بين 22 و82 جنيها، وكيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيهًا، بحسب محمد فوزي أحد كبار التجار.

أسعار السمك

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فأن متوسط سعر الجمبري الوسط 184.6 جنيه، وكيلو الماكريل المجمد 60.39 جنيه، وكيلو الموسى 150.02 جنيه، وكيلو الجمبري الصغير 119.2 جنيها، وكيلو البربوني 132.37 جنيه، وكيلو البلطي الأسواني 48.19 جنيه، وكيلو الفيليه البلطي 113.12 جنيه، وكيلو قشر بياض 106.25 جنيه.

استقرار في أسعار السمك

وذكر محمد فوزي أحد كبار التجار أن هناك استقرارًا في أسعار السمك الفترة الحالية، ما يعود بزيادة في المبيعات، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة.

ومن جهته، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك استقرارا في أسعار السمك وزيادة في الاستهلاك من المواطنين ومن المتوقع عدم زيادة في الأسعار الفترة المقبلة.