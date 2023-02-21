الحكم على 11 متهما بخطف شخص من منزله في الجيزة لخلافات مالية بعد قليل

تنطق محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، بالحكم على 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح، وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامة.

خطف بسبب خلافات مالية

وبحسب أوراق القضية، انتهت النيابة العامة من التحقيق مع 11 متهما، بينهم سيدة، لقيامهم بخطف المجني عليه «ياسين. م»، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل المتهمة الحادية عشر بسبب خلافات مالية بينهم.

التوقيع على إيصالات أمانة

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بإجبار المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء بتوقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، فضلًا عن انتحالهم صفة صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، والتعدي على حرمة حياته الخاصة.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين احتجزوا المجني عليه بدون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد قيام 11 شخصًا بخطفه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم بعد أن ادعوا أنهم ضباط شرطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على 7 متهمين وجاري ملاحقة 4 آخرين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف وانتحال صفة.