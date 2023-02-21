مصرع شخص اصطدمت دراجته النارية بعمود إنارة في بني سويف

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي بالقرب من قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا لاستصدار تصريح بدفن الجثة.

تصادم دراجة نارية بعمود إنارة

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بالطريق الزراعي بالقرب من قرية سدس الأمراء بدائرة مركز ببا، ما أسفر عن مصرع قائدها، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بـ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي وجرى إيداعها داخل المشرحة.

وتبين أن المتوفى يدعى شعبان إسماعيل سيف عويس، 52 عامًا، يقيم في قرية «هلية» بمركز ببا، وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.