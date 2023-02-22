إجراء تحليل البصمة الوراثية لرضيعة عُثر على جثتها داخل كيس في القاهرة

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لطفلة حديثة الولادة عثر على جثتها داخل كيس بلاستيك في عين شمس، تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية للجاني عند كشف هويته وضبطه لمعرفة صله القرابة التي تربط بينهما، وهل هو مرتكب الواقعة أم أن دوره اقتصر على التخلص من الجثة فقط.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك ملقى في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة أنثى حديثة الولادة، وبالفحص تبين أنها عارية تماما، كما تبين أن الولادة حدثت منذ ساعات فقط، ولم يتم العثورعلى إصابات ظاهرية بالجثة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.