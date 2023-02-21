قصة متحف «الفونا» بأسيوط.. يضم 3 آلاف عينة حيوانية متنوعة (فيديو)

ستبع متحف «الفونا» جامعة أسيوط، ويضم عديد من الكائنات البحرية والصحراوية، إذ يعد من أهم المتاحف التعليمية على مستوى الجامعات، نظرًا لتنوع مقتنياته، وقال الدكتور أبو بكر الطيب وكيل كلية العلوم بجامعة أسيوط، إن المتحف تابع لقسم الحيوان بكلية العلوم، واسمه يعني «الكائنات الحيوانية المرتبطة بمكان معين».

تأسس متحف «الفونا» عام 1957

أضاف «الطيب» في حديثه، خلال تقرير عرض برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن متحف «الفونا» المصرية يضم الكائنات الحية التي تعيش داخل مصر، سواء بحرية أو برية، كاشفًا أنه أنشئ عام 1957، مع بداية الدراسة بكلية العلوم بالجامعة، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2007.

3000 عينة حيوانية بمتحف «الفونا»

أوضح وكيل كلية العلوم بجامعة أسيوط، أن متحف «الفونا» يضم حوالي 3000 عينة حيوانية، وهو متحف للدراسة وتعليم الطلاب، وفي نفس الوقت مفتوح للزوار من الوفود المدرسية.

متحف الجيولوجيا بجامعة أسيوط

أكد أحمد ناجي راشد من وحدة الإعلام والتواصل بكلية العلوم بجامعة أسيوط، أن كلية العلوم تضم عديد من المتاحف المختلفة، أبرزها متحف الجيولوجيا ووضع نواة تأسيسه الدكتور فاروق الباز، وهو من تولى الإشراف الأولي على تنظيمه.